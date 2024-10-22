Niğde'de polis aracı kaza yaptı: 1 polis yaralandı

Niğde’de meydana gelen trafik kazasında, polis aracı kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada, araçta bulunan bir polis memuru yaralandı.

Niğde'de polis aracı kaza yaptı: 1 polis yaralandı
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İHA
Yayınlanma: 22.10.2024 - 11:56

Edinilen bilgilere göre; devriye görevini yerine getiren polis aracı, kontrolden çıkarak trafoya çarparak kaza yaptı.

Kaza sonrası araçta bulunan polis memuru yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri polis memurunu ilk yaptıkları müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

VALİ ÇELİK YARALI POLİSİ ZİYARET ETTİ

Niğde Valisi Cahit Çelik, görevi esnasında meydana gelen kazada yaralanan polis memurunu tedavi gördüğü Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyarette konuşan Vali Cahit Çelik; "Öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Görevinizi büyük bir özveriyle yerine getirirken yaşadığınız bu talihsiz kaza hepimizi derinden üzdü. Devletimiz her zaman sizin yanınızdadır. Sağlık durumunuzun bir an önce düzelmesini temenni ediyor, en kısa sürede aramıza dönmenizi diliyorum" dedi.


Etiketler: #Niğde

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