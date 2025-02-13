Veli Ağbaba'dan iktidara sahte alkollü içki tepkisi: 'Muhafazakar iktidarın Türkiye’yi getirdiği duruma bakın, memleketi alkolik yaptınız'

Yayınlanma: 13.02.2025 - 22:34

Güncelleme: 13.02.2025 - 22:34

CHP'nin bugün TBMM Genel Kurulu'nda yurttaşların sahte alkollü içkiye yönelme sebepleri, alkollü içkiye getirilen vergilendirme politikalarının tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla verdiği araştırma önergesi AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Önergenin gerekçesini açıklamak üzere söz alan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, üzerinde "54 bin 780 ölüm, sıfır istifa" yazan ve Türkiye'de yakın zamanda meydana gelmiş çeşitli faciaların fotoğraflarının yer aldığı bir pankartla kürsüye geldi.

Ağbaba'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“UTANMAZLIKTA DÜNYA LİDERİYİZ”

"Ülkemiz, başka ülkelerde olmayan ölümlerin ülkesi, ucuz ölümler ülkesi. Bizdeki ölümleri dünyanın hiçbir ülkesinde göremezsiniz. Kış olur, soba gazından insanlarımız ölür. Bahar olur, mantar zehirlenmesinden insanlarımız ölür. Yaz olur, boğularak ölürüz. Yağmur yağar, minibüslerin ve evin içinde boğularak ölürüz. Kısaca, yoksulluktan ölürüz. İnsanlar yoksulluktan, çaresizlikten ölmeye devam ediyor. Tatile gidersiniz, yanarak ölürsünüz. Bu kadar ölümün olduğu ülkede sorumluluk alan olur mu, bir kişi istifa eder mi? ‘Dünya lideriyiz’ diyorsunuz ya, ucuz ölümlerde, utanmazlıkta dünya lideriyiz.

Son iki haftada sahte alkolden 108 kişi ölmüş, bir tane sorumluluk alan kimse yok. Bizi kıyasladığınız bazı ülkeler var ya, bunu başka ülkelerde göremezsiniz. Hans’ın ve Maya’nın canı Hasan ve Meryem’den daha kıymetli. Çünkü o ülkeyi yöneten sorumluluk sahibi insanlar var. Bu dünyanın herhangi bir ülkesinde olsa bakan istifa eder, hükümet düşer. Bizim canımız, elin ülkesindeki canlardan maalesef daha ucuz. Memlekette 108 kişi ölmüş; başka ülkeler savaşa girse bu kadar insan ölmez, Japonya’da deprem olsa bu kadar insan ölmez ama bizim ülkemizde son iki haftada maalesef sorumsuzlukların yüzünden 108 kişi ölmüş durumda. Bu ölümler maalesef bu yıla mahsus değil. Burasını adeta dingonun ahırına çevirdiniz, bir tedbir alan yok. İlk toplu ölüme 2015’te İstanbul’da rastlamıştık. Ondan beri her yıl yaklaşık 500 kişi ölmeye devam ediyor. İnsan bir tedbir alır. Bu ölümlere sebep olanlar en ağır şekilde cinayetten cezalandırılmalı. Bu insanların katilleri belli. Maalesef ülkenin her yerinde suç örgütleri var, burada da sayenizde bir suç örgütü oluşmuş durumda.

“GELİŞMİŞ ÜLKELERDE VERGİ, ALKOLİZMLE MÜCADELE ETMEK İÇİN ALINIR”

Bir şişe rakının içinde yüzde 45 alkol, yüzde 70 vergi var. Gelişmiş ülkelerde vergi, alkolizmle mücadele etmek için alınır. Bizde bütçe açığını kapatmak için. AKP iktidara geldiğinde, 2005’ten sonra Türkiye’de 776 bin litre viski içilirken şu anda 28 milyon litre viski içiliyor. Çin ve Hindistan’dan sonra üçüncü viski içen ülkeyiz. Nüfusa baktığımızda dünyada en çok viski içen ülkeyiz. Muhafazakar iktidarın Türkiye’yi getirdiği duruma bakın, memleketi alkolik yaptınız. İthal içkilerde patlama olurken yerli içkilerde üretim düşüyor. O kadar çok vergi alınıyor ki 4 bardak rakının birini vatandaş içiyor, üçünü devlet içiyor. 20 dal sigaranın 16’sını devlet, dördünü vatandaş içiyor. Her evde bir kimyager yarattınız. Devlet, bu insanları öldüren alçaklarla mücadele etmelidir. Katiller bellidir, azmettiricisi de bellidir. Azmettiricisi de bu ülkeyi yöneten AKP iktidarıdır.”