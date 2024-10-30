Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Yayınlanma: 30.10.2024 - 13:48

Güncelleme: 30.10.2024 - 13:50

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında düzenledikleri operasyonla 10 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheli şahıslardan 3’ü çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanırken 7 şahıs ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ekipler, şüphelilerin adresleri, iş yerleri ve araçlarında yaptığı aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ve suç geliri olduğu değerlendirilen bin 835 TL’ye el koydu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Niğde Valiliği’nden yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde uyuşturucu ile mücadele kararlılıkla sürdürülmektedir. Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyoruz" denildi.