Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında düzenledikleri operasyonla 10 şüpheliyi yakaladı.
Şüpheli şahıslardan 3’ü çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanırken 7 şahıs ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ekipler, şüphelilerin adresleri, iş yerleri ve araçlarında yaptığı aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ve suç geliri olduğu değerlendirilen bin 835 TL’ye el koydu.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Niğde Valiliği’nden yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde uyuşturucu ile mücadele kararlılıkla sürdürülmektedir. Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyoruz" denildi.
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