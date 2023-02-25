Niğde'den fay geçiyor mu? Niğde'de neden deprem oluyor?

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 15:22

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 15:22

Niğde'nin Bor ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.27'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

NİĞDE'DEN FAY GEÇİYOR MU?



Tuz Gölü Fay Zonu (TGFZ) Orta Anadolu’nun en önemli aktif fay zonlarından biridir. TGFZ

yaklaşık 200 km uzunluğunda, 2-25 km genişliğinde, KB gidişli, aktif verev atımlı normal bir

fay zonudur. KB’da Tuz Gölü kuzeyi ile GD’da Kemerhisar (Niğde) arasında uzanır.

NİĞDE'DE NEDEN DEPREM OLUYOR?



AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Genel Merkezi'nde açıklama yaptı.

Tatar, Niğde Bor depremi için, "Bağımsız bir deprem olarak değerlendiriyoruz. 2020 yılında Obruk beldesindeki depremle aynı bölgeye düşüyor" dedi.

Tatar'ın açıklamaları şu şekilde:

* (Niğde Bor depremi) Bağımsız bir deprem olarak değerlendiriyoruz. 2020 yılında Obruk beldesindeki depremle aynı bölgeye düşüyor. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin sonrasında şu ana kadar toplam 9470 artçı sarsıntı kaydedildi. Dün yaşadığımız 4.7'lik deprem, bugünkü Niğde Bor depremi bize şu gerçeği hatırlatıyor. Hasarlı binalardan uzak durmanın büyük önemi var. Yıkıma neden olabilir. Hasarlı binalardan eşya alınmamalı.

* 6 Şubat'taki büyük depremlerden sonra bölgede travma yaşanıyor. Sahada çalışan araştırmacı arkadaşlarımızın verdiği bilgiler de bu yönde. Bir depremin yerinin saatinin belirlenmesi söz konusu değil. Vatandaşlarımızın sosyal medyadan gelen ses kayıtlarına itibar etmemeli. Bu anlamda devletin resmi kanallarının bilgileri, duyuruları dışındaki bilgilere itibar edilmemeli.

"ÜLKEMİZİN HER YERİNDE DEPREM POTANSİYELİNE SAHİP FAYLAR VAR"

* Bir fay üzerinde hangi saatte, hangi gün deprem olacağını söylemek mümkün olmamakla birlikte biliyoruz ki ülkemiz bir deprem ülkesi. Ülkemizin her yerinde deprem üretme potansiyeline sahip faylar var. Bunlara karşı yapacağımız toplum ve devlet olarak hazır hale gelebilmek.



