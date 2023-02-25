Niğde'deki 5.3 büyüklüğündeki deprem kamerada: Kendilerini böyle dışarıya attılar!
AFAD verilerine göre Niğde'de 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem anında yaşanan panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 13.27'de, Niğde'de merkez üssü Obruk-Bor olan 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçenin yanı sıra Niğde kent merkezi ile Adana ve Konya'da da hissedildi.
İlk bilgilere göre, çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.
O ANLAR KAMERADA
Son olarak deprem anında yaşanan panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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