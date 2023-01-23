Nihal Olçok'tan dikkat çeken çıkış: Bana bir şey olursa açılacak iki mektup var

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 09:42

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 10:08

15 Temmuz'da darbe girişiminde eski eşi Erol Olçok'u ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, “Beni ortadan kaldırmak çok kolay. Ama bana bir şey olursa açılacak iki mektup var. Benim ve çocuklarımın can güvenliği onlar” dedi.

Olçok, T24'ten Cansu Çamlıbel’in sorularını yanıtladı.

Olçok, “Benim artık çarem kalmadı, siz el atın şu işlere” dercesine Twitter üzerinden suç örgütü lideri Sedat Peker'e bir mesaj gönderiyorsunuz" sözlerine şöyle yanıt verdi:

"Bu eleştirileri getirenlere bakın nerede duruyorlar. Bir şeyin düzelmesini ne kadar ister bu insanlar? Bunu söyleyenler “bana dokunmayan yılan, bin yaşasın” yaklaşımında olan insanlar. Bense yanacaksak önce benden başlasın diyen biriyim. Sedat Peker’e beraber canlı yayın teklif ettim ben."

"AÇILACAK İKİ MEKTUP VAR"

Peker'e yönelik "Sizin çağrınıza yanıt vermeden önce hesap yaptı diye mi düşündünüz?" sorusuna da yanıt veren Olçok, "Hesap yapmadı belki ama en azından belli ki bir istişare yaptı eşiyle dostuyla. Ben o tweet’i atarken burada şu koltukta tek başıma oturuyordum. Yalnız yaşıyorum zaten. Ben altı yıldır evini, arabasını değiştirmemiş biriyim. Beni ortadan kaldırmak çok kolay. Ama bana bir şey olursa açılacak iki mektup var. Benim ve çocuklarımın can güvenliği onlar. Ama onlar anlatılacak şeyler değil" ifadelerini kullandı.

"ORADA YAZANLAR TOPLUMU PARÇALAR"

Mektupları bir kişiye anlattığını söyleyen Olçok, "Bilmiyorum kim ne biliyor ama bana bir şey olursa o mektuplar açılır. Ondan sonra darbe için tanka tüfeğe hiç gerek olmadığını anlarsınız. Toplumu parçalar orada yazanlar" ifadelerini kullandı.