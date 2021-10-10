Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında Tamer Karadağlı'nın tavırları gündem oldu!
58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödül Töreni'nde oyuncular Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın arasında geçen diyalog gündem oldu. Yalçın'ın konuşması sırasında Tamer Karadağlı, saatine bakarak ve çeşitli mimikler göstererek sıkıldığını belli eden tavır sergiledi. Bir süre sonra ise konuşması devam eden Yalçın'a ödülünü uzattı. Bunun üzerine Yalçın ise "Kim verdi ödülü? Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadelerini kullandı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla bu yıl 58'ncisi düzenlenen festivalin kapanış ve ödül töreni, Covid-19 tedbirleri kapsamında Antalya Spor Salonu'nda düzenlendi. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi ise "Zuhal" filmindeki rolüyle Nihal Yalçın oldu.
Ödül konuşması yapan Nihal Yalçın'ın konuşmasının devam ettiği sırada Tamer Karadağlı’nın kendisini uyarması gündem oldu. Tavırları tepki çeken Karadağlı, Yalçın konuşma yaparken sık sık saatine bakarak ve çeşitli mimikler göstererek sıkıldığını belli etti.
"ARTIK SUS MU DİYORSUNUZ?"— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) October 9, 2021
Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında Tamer Karadağlı'nın tavırları gündem oldu!
"ARTIK SUS MU DİYORSUNUZ?"
Konuşmasının ekip arkadaşlarına teşekkür ettiği kısmında Karadağlı, dayanamayarak ödülü Nihal Yalçın'a uzattı.
Seyircilerin alkışladığı o anlarda Yalçın ise "Kim verdi ödülü?" diye sordu. Daha sonrasında Karadağlı'ya dönerek "Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Tamer Karadağlı ise "Ödülünüzle birlikte konuşun diye" yanıtını verdi.
'TAMER’ İN ÖNÜME GEÇMESİNE İZİN VERMEYİN!'
Karadağlı’nın hareketi sosyal medyada tepki aldı. Nihal Yalçın ise “Lütfen Tamer’ in önüme geçmesine izin vermeyin! Bu gece benim gecem!” diyerek Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.
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