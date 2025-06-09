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Nihat Genç'in sağlık durumu nasıl? Yazar Nihat Genç'in hastalığı ne? Nihat Genç'in son durumu nedir?

Nihat Genç'in sağlık durumu nasıl? Yazar Nihat Genç'in hastalığı ne? Nihat Genç'in son durumu nedir?

9.06.2025 20:47:00
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Haber Merkezi
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Nihat Genç'in sağlık durumu nasıl? Yazar Nihat Genç'in hastalığı ne? Nihat Genç'in son durumu nedir?

Son olarak Veryansın TV isimli internet sitesinde görüşlerini paylaşan Nihat Genç'in entübe edildiği öğrenildi. Peki, Nihat Genç'in sağlık durumu nasıl? Yazar Nihat Genç'in hastalığı ne? Nihat Genç'in son durumu nedir?

Bir süredir tedavi gören gazeteci-yazar Nihat Genç'in günlerdir yoğun bakımda olduğu ve dün entübe edildiği öğrenildi. Peki, Nihat Genç'in sağlık durumu nasıl? Yazar Nihat Genç'in hastalığı ne? Nihat Genç'in son durumu nedir?


NİHAT GENÇ'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Nihat Genç, 4 Haziran 2025 tarihinde entübe edilmişti. Uzun süredir akciğer kanseri tedavisi gören Genç'in sağlık durumu hakkında henüz yeni bir açıklama yapılmadı.

NİHAT GENÇ'İN HASTALIĞI NE?

Nihat Genç'in geçtiğimiz aylarda akciğer kanserine yakalandığı ve hastanede tedavi gördüğü öğrenilmişti. Genç'in Veryansın TV'deki çalışma arkadaşı Erdem Atay, 69 yaşındaki Genç'in yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve 4 Haziran günü öğle saatlerinde entübe edildiğini yazdı.


İlgili Konular: #akciğer kanseri #entübe #Nihat Genç

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