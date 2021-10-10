Nihat Hatipoğlu’nun üniversitesinde ‘kişiye özel’ ilanlar iddiası

10 Ekim 2021 Pazar, 02:00

Rektörlüğünü, televizyonda verdiği vaazlarla tanınan ve AKP’ye yakınlığıyla bilinen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun yaptığı Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde (GİBTÜ) çıkılan bazı akademisyen ilanlarının “kişiye özel” hazırlandığı öne sürüldü.

Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), öğretim üyesi alımı için 23 ilan yayımladı. İlanların çoğunda “birimle ilgili alanda doktora yapmış olmak” şartı yeterli olurken bazılarında bir çalışma alanına işaret edilmesi dikkat çekti:

İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü, Tefsir Anabilim Dalı’ndaki profesör şartı: Doçentliğini tefsir alanında almış olup Kuran dili ve belagati ve klasik (yazma) eser tahkikleri üzerinde çalışmalarda bulunmak.

İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim Dalı’ndaki doktor öğretim üyesi: Doktorasını yapmış olup mukayeseli hadis usulüne yönelik çalışmalarda bulunmuş olmak.

İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü, Kuran-ı Kerim ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı’nda doktor öğretim üyesi şartı: Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı’nda doktorasını yapmış olup kıraat alanında çalışmalarda bulunmuş olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Endüstri Mühendisliği doktor öğretim üyesi şartı: Simülasyon ve deneysel optimizasyon tasarımı alanında çalışmalarda bulunmak.

YÖK YASAKLAMIŞTI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), geçen 9 Mart’ta “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlamıştı. Yönetmelikte, “İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez” denilmişti.