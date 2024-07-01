Yayınlanma: 01.07.2024 - 11:18

Güncelleme: 01.07.2024 - 11:18

10 yıllık evliliğini 10 Haziran’da noktalayan Rüştü Onur Atilla, boşanmadan günler sonra şarkıcı Nez ile aşkını ilan etti. Atilla, yeni ilişkisine gelen yorumlar üzerine bir açıklama yaptı. Ardından da Nez sessizliğini bozdu. Peki, Onur Atilla kimdir? Onur Atilla nereli ve kaç yaşında?

RÜŞTÜ ONUR ATİLLA KİMDİR?

Onur Atilla, 18 Mayıs 1986 tarihinde İstanbul Samatya'da dünyaya geldi Tam adı Rüştü Onur Atilla’dır. Aydın Doğan Anadolu İletişim Meslek Lisesi'nden mezun oldu. 2012 yılında Anadolu Ünversitesi ve PERA Güzel Sanatlar Akademisi Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu. Tiyatro Kılçık, Tiyatro Kedi, Tiyatro Bahane, Tiyatro Pera’da çalışan Onur Atilla, 2006 yılından itibaren Tiyatro Kılçık ve Tiyatro Bahane'de oyunculuk, yazarlık ve eğitmenlik yapmıştır. 2014 yılında Sinem Ayyıldız ile evlenen Onur Atilla'nın bir çocuğu bulunmaktadır. Bugüne kadar Huzurum Kalmadı, Şen Yuva, Kahve Bahane, Kavak Yelleri, Yola Çıkmak, Dedemin Fişi, Salur Kazan: Zoraki Kahraman ve Eyvah Eyvah 3 gibi projelerde rol alan Onur Atilla, şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Güldür Güldür Show programında İbrahim karakterine hayat vermektedir.

Onur Atilla'nın rol aldığı tiyatro oyunları: Ayşegül Sıkıntıda – Tiyatro Kılçık Cin Ali Aşık – Tiyatro Kılçık Tanıyor OlabilKılçık Düğünde Panik – Tiyatro Kılçık Don Kişot – Tiyatro Kedi

Onur Atilla'nın rol aldığı diziler ve filmler: 2019 - Hareket Sekiz (Reşat) (Sinema Filmi) 2018 - Can Dostlar (Sinema Filmi) 2018 - Cici Babam (Mahmut) (Sinema Filmi) 2017 - Salur Kazan: Zorak Kahraman (Sinema Filmi) 2016 - Deli Dumrul (Sinema Filmi) 2016 - Dedemin Fişi (Vecdi) (Sinema Filmi) 2015 - Buyur Burdan Bak (Kendisi) (TV Programı) 2014 - Yola Çıkmak (Erkin) (Sinema Filmi) 2014 - Olur Olur! (Sinema Filmi) 2014 - Eyvah Eyvah 3 (Midyeci) (Sinema Filmi) 2013 - BKM Güldür Güldür (İbrahim Çekiç) (TV Dizisi) 2012 - İnsanlar Alemi (Konuk Sanatçı) (TV Dizisi) 2011 - Huzurum Kalmadı (TV Dizisi) 2010 - Şen Yuva (TV Dizisi) 2009 - Kahve Bahane (TV Dizisi) 2007 - Kavak Yelleri (TV Dizisi)