Nişanlısı ile denize giren genç hayatını kaybetti

Kocaeli’de denizde nişanlısı ile boğulma tehlikesi geçiren 28 yaşındaki Ufuk Gakçı hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 26.08.2024 - 12:52
Nişanlısı ile denize giren genç hayatını kaybetti
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Kocaeli Kandıra’nın Babalı Sahili’nde dün denize giren Ufuk Gakçı (28) ile nişanlısı O.G. boğulma tehlikesi geçirdi. Denizde çırpınan çifti gören vatandaşlar ve cankurtaranlar yardıma koştu. Çift denizden çıkarılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılarak hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Gakçı, yapılan tüm müdahaleye rağmen bugün hayatını kaybetti. Gakçı’nın Sakarya’da yaşadığı, nişanlısı ile vakit geçirmek için Babalı Sahili’ne geldikleri öğrenildi. O.G’nin ise hastanedeki tedavisi hala sürüyor.


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