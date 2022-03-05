Nişanlısını kurtarmak için savaş bölgesine gitti

05 Mart 2022 Cumartesi, 12:57

Rusya’nın askeri harekat başlattığı Ukrayna’da mahsur kalan nişanlısını kurtarmak için canını hiçe sayıp Lviv’e giden Hüseyin Özyıldırım, 5 günlük zorlu yolculuğunu anlattı.

Özyıldırım İstanbul’dan nişanlısını kurtarmak için Lviv’e gittiğini belirterek, “Ben kendim İstanbul’dan Lviv’e nişanlımı kurtarmaya gittim. 78 saattir yol gittim. Nişanlım Harkov’dan, Lviv’e geçti. Bende İstanbul’dan Çernivtsi’e oradan Lviv’e gittim ve nişanlımı aldım geri geldim. O Harkov’dan, Lviv’e trenle gitti. Ben uçakla Romanya’ya gittim. Oradan Ukrayna sınırına geldim. Geceyi sınırda geçirdim. Sabah Çernivtsi’ya gittim. Oradan daha sonra Lviv’e trenle gittim. Lviv’den nişanlımı aldım. Ukrayna devletinin ayarladığı ücretsiz trenle tekrar Çernivtsi’ya geldim. Otobüsle oradan yola çıktık, 23 saattir yoldayız” dedi.