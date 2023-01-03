Nişantaşı'nda 'şüpheli çanta' paniği
İstanbul Şişli'de yol kenarına bırakılan motosiklet çantası paniğe neden oldu. Polis ekipleri yolu araç ve yaya trafiğine kapatıp vatandaşları uzaklaştırdı. Bomba uzmanının fünye ile patlattığı çanta boş çıktı.
Nişantaşı Rumeli Cadde'sinde, 3 Ocak Salı saat 15.00 sıralarında yol kenarına bırakılan motosiklet çantasını fark edenler polise haber verdi. Bir süre sonra gelen polis ekipleri emniyet şeridi çekip yolu araç ve yaya trafiğine kapattı.
ÇANTA BOŞ ÇIKTI
Daha sonra gelen bomba uzmanı özel koruyucu kıyafetlerini giyerek yaklaştığı çantaya fünye yerleştirdi.
Megafonla yapılan "Dikkat, kontrollü patlama" uyarısının ardından patlatılan çanta boş çıktı.
MERKEZE GÖTÜRÜLDÜ
Polis çantayı incelemek için polis merkezine götürürken olay nedeniyle kapatılan yol araç ve yayalara yeniden açıldı.
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