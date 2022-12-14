Şişli Belediyesi'nde şüpheli ölüm: Çatı katından düşen 18 yaşındaki stajyer Emine Sağlam hayatını kaybetti

İstanbul'da, Şişli Belediyesi’nin çatı katından düşen stajyer Emine Sağlam hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
14 Aralık 2022 Çarşamba, 15:07
Şişli Belediyesi'nde şüpheli ölüm: Çatı katından düşen 18 yaşındaki stajyer Emine Sağlam hayatını kaybetti
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Şişli Belediyesi’nde stajyer olarak çalışan Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi 18 yaşındaki Emine Sağlam, 14 Aralık Çarşamba saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle 5. kattaki çatıdan zemine düştü.

KURTARILAMADI

Gelen gürültüyle olay yerine koşan görevliler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi Emine Sağlam’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı’nın incelemelerinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.


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