Nöbetçi eczane önünde uzun kuyruk oluştu, bekleyenler tepki gösterdi: 'Paramızla rezil oluyoruz'
İstanbul Esenyurt'ta bir eczane önünde uzun sıralar oluştuğu dikkat çekti. Sırada bekleyen insanlar, çevrede yeterli sayıda nöbetçi eczane olmaması nedeniyle yoğunluk oluştuğunu söyledi.
Fatih Mahallesi'nde önceki gün nöbetçi eczane önünde uzun sıralar oluştu. Sırada bekleyenler, çevrede yeterli sayıda nöbetçi eczane olmaması nedeniyle uzun sıralar oluştuğunu söylerken, bu duruma tepki gösterdi.
"İKİ SAAT DEVLET HASTANESİNDE BEKLEDİM"
Uzun süredir sırada beklediğini söyleyen Kemal Dursun, "İki saat devlet hastanesinde bekledim. Acil durumda olanlar var, hastalar var, çok yaşlılar var. Şimdi de 1-2 saat eczanede, yine bekliyoruz" dedi.
"İLACI SANKİ BEDAVA VERİYORLAR"
Eczane sırasındaki Adem Şengel ise, "Paramızla rezil oluyoruz, ilacı sanki bedava veriyorlar" dedi.
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