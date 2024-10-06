'Normal Doğum Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'na katıldığı için eleştirilmişti: Azra Akın'dan açıklama geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Normal Doğum Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada sezaryenle doğum için "fıtrata aykırı" demişti.



Sağlık Bakanlığı'nın normal doğuma teşvik amacıyla yayımladığı kamu spotu hem kadınların hem sağlıkçıların büyük tepkisine yol açtı. Söz konusu videoda sezaryenle doğum yapan kadınlar başarısız gösterilirken, anne karnındaki çocuk da konuşturuldu.



Emine Erdoğan, "normal doğum" çalışmalarına destek veren Azra Akın’a sunduğu örnek davranış dolayısıyla teşekkür etti.

Eski Türkiye ve Dünya Güzeli Azra Akın, kadınları değersizleştiren bu toplantıya katılım gösterdiği için elelştirilmişti. Akın'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Akın yaptığı açıklamada Emine Erdoğan'a teşekkür ederek, "Kadın vücudunun mucizelerinden biri olan kutsal doğum işlevinde, öncelikle ve elbette kimin nasıl ve ne şekilde doğuracağı kadının kararı olmalıdır. Ancak bu kararı alırken de bebek ve anne sağlığını ikinci plana atan yanlış öğreti ve korkuların esiri olmamalılardır" dedi.

Azra Akın'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

Editör notu: 'Normal doğum' ifadesi toplantı başlığı olarak geçtiği için haber metninde kullanılmıştır. 'Normal doğum' olarak ifade edilen 'Vajinal doğum'dur. Sezaryen ve vajinal tüm doğumlar normaldir ve bu seçimi yapmak kadının hakkıdır.