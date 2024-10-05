Demet Evgar'dan, Sağlık Bakanlığı'nın 'normal doğum' kamu spotuna tepki: 'Kalbim sıkışarak izledim'

Yayınlanma: 05.10.2024 - 12:38

Güncelleme: 05.10.2024 - 12:39

Sağlık Bakanlığı, son dönemde artan sezaryen doğumlara karşı olarak, “Sağlıklı olan normal doğumdur” temalı bir kamu spotu yayınladı.

“Annecim Başardık” başlığıyla yayınlanan bu video, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Bakanlık, bu kamu spotunda normal doğumun anne ve bebek arasındaki sağlıklı bağ için önemli olduğunu vurguladı ve sezaryenin tıbbi zorunluluk olmadıkça tercih edilmemesi gerektiğini ifade etti. Ancak söz konusu videodaki sahneler ve ifadeler tepki çekti.

“Annecim Başardık”



Normal doğum yapan anneler ile bebekleri arasında ilk andan itibaren sağlıklı bir bağ kurulur. Anne emzirmeye hemen başlayabilir ve günlük hayatına çok kısa zamanda dönebilir. Tıbbi olarak zorunluluk olmadıkça doğal ve sağlıklı olan normal doğumdur.… pic.twitter.com/GTz6xsDdiq — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) October 3, 2024

DEMET EVGAR’DAN SERT ELEŞTİRİ

Ünlü oyuncu Demet Evgar da, kamu spotuna sert tepki gösterdi.

“Kalbim sıkışarak izledim” diyerek başladığı eleştirisinde, kamu spotunun korku filmi niteliğinde olduğunu ve anne adaylarının korkularını körüklediğini ifade etti.

Evgar, vajinal doğum yapmak isteyen birçok kadının sezaryene zorlandığını ya da korkularından dolayı bu yolu seçtiğini belirtti. Ancak, kamu spotunun kadınların endişelerini gidermekten uzak olduğunu, aksine tüm sorumluluğu kadına yüklediğini söyledi.

DOĞUMLARDA ALTYAPI EKSİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Evgar, doğum süreçlerinde ebelerin yeterince rol almadığını ve birçok doktorun anneleri gereksiz yere sezaryene teşvik ettiğini belirterek, bu girişimlerin sağlıklı bir altyapı olmadan başarılı olamayacağını vurguladı.

“Bu denli önemli girişimlerin altyapıyı oluşturmadan hedeflediği yere ulaşması imkansızdır” diyerek kamu spotunun eksikliklerine dikkat çekti.

KİŞİSEL DENEYİMİNİ PAYLAŞTI

Demet Evgar, 20 saat süren doğum sancıları sonrası sezaryenle doğum yapmak zorunda kaldığını ve bu süreçte bebeğiyle sağlıklı bir bağ kurabildiğini anlattı.

“Bu da kadının suçu” şeklinde yansıtılan kamu spotunu izlerken zorlandığını ifade eden Evgar, kadınların üzerinde baskı yaratan bu tarz içeriklerin kaldırılmasını istedi. “Vajinal doğum” yapmayı destekleyen biri olduğunu belirten oyuncu, kamu spotunun daha hedefe yönelik ve nitelikli bir şekilde hazırlanması gerektiğini söyledi.

Evgar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Doğru ve ideal olanı anlatmanın yolu bu mudur?

Birçok kadın vajinal doğumu içsel olarak ister. Ancak ya sezaryen olmak zorunda kalır, ya doktoru tarafından sezaryene yönlendirilir ya da korku ve endişelerinden dolayı sezaryeni seçer. Fakat izlediğimiz bu film, annenin korku ve endişelerini giderecek veya doktorları yönlendirecek nitelikte değildir. Aksine, korku ve paniği körükleyen, hatta tüm sorumluluğu yine anneye, kadına yükleyen görüntülerle dolu.

Bu denli önemli girişimlerin altyapıyı oluşturmadan hedeflediği yere ulaşması imkansızdır. Zira doğumlara alınmayan ebeler, normal seyrinde ilerleyen hamileliklerde bile olmadık sebeplerle anneleri sezaryene teşvik eden doktorların hikayeleri de gerçeklerimizden biridir. Bu durumla sahada mücadele eden doktorlar ve ebelerle yürütülecek bir süreç, çok daha hedefe yönelik olacaktır.

Özetle:

'BU DA KADININ SUÇU, BU DA KADININ HATASI, BU DA KADININ YANLIŞ SEÇİMİ' şeklinde yansıtılan bu kamu spotunu kalbim sıkışarak izledim. Kızımla, 20 saat doğum sancısından sonra mecburen sezaryene alınmak zorunda kaldığım bir doğum hikayemiz var. Doğduğu andan itibaren kucağımdaydı ve emmeye başladı. Elbette 'vajinal doğum' yapmak ve sonrasında bu konforlu deneyimi yaşamak isterdim. (Bu arada 'normal - anormal doğum' değil; tıbbi adı 'vajinal doğum'dur.) Bu yazıyı, 'vajinal doğumu' destekleyen biri olarak yazıyorum. Bu korku filmi niteliğindeki kamu spotu daha fazla kadını yaralamadan kaldırılmalı ve yerine hedefe yönelik, nitelikli ve nicelikli bir film çekilmelidir."