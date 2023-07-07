Noter, pasaport ve vize harçlarına yüzde 50 artış kararı Resmi Gazete'de

492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarının yüzde 50 oranında artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

DHA
Yayınlanma: 07.07.2023 - 07:30
Noter, pasaport ve vize harçlarına yüzde 50 artış kararı Resmi Gazete'de
Abone Ol google-news

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı.

TELEFON KULLANIM İZNİ HARCINA DEV ZAM!

Karara göre trafik harçları kapsamında bulunan 'Sürücü belgesi harçları' yapılan artıştan hariç tutulurken, 'Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı' ise 20 bin TL olarak yeniden belirlendi. 

 


vize schengen vizesi harç bedeli Noter ücreti pasaport Resmi Gazete

İlgili Haberler

Tezcan Karakuş Candan'ın pasaportu iptal edildi

Tezcan Karakuş Candan'ın pasaportu iptal edildi
Çin'de Lionel Messi krizi: Pasaportuyla ülkeye giremedi!

Çin'de Lionel Messi krizi: Pasaportuyla ülkeye giremedi!
Bonus olarak verilen Türk pasaportu vize kanallarını tıkadı

Bonus olarak verilen Türk pasaportu vize kanallarını tıkadı

En Çok Okunan Haberler