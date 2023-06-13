Çin'de Lionel Messi krizi: Pasaportuyla ülkeye giremedi!
Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olan Arjantinli yıldız Lionel Messi, Çin'de pasaport krizi yaşadı. Arjantin Milli Futbol Takımı ile Avustralya Milli Futbol Takımı'nın yapacağı hazırlık maçı için Çin'e giden yıldız futbolcu, farklı bir pasaport ile ülkeye giriş yapmak isteyince havalimanı yetkilileri tarafından durduruldu.
Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin Çin'e gidişi olaylı başladı.
Arjantin ile Avustralya'nın 15 Haziran Perşembe günü yapacağı hazırlık maçı için Çin'e giden Messi, İspanyol pasaportu ile ülkeye giriş yapmak isteyince yetkililer tarafından durduruldu.
Pekin Havalimanı'nda saatlece beklemek zorunda kalan Messi'nin geçici vize ile ülkeye giriş yapabildiği öğrenildi.
"TAYVAN, ÇİN DEĞİL Mİ?"
Messi'nin 'Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu' düşündüğü için İspanyol pasaportunu kullandığı aktarılırken, havalimanındaki görevlilere "Tayvan, Çin değil mi?" dediği belirtildi.
Gelecek sezon hangi takımda oynayacağı merak konusu olan Arjantinli yıldız, David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami formasını giyeceğini açıklamıştı.
Messi, Paris Saint-Germain formasını giydiği 2022/2023 sezonundaki 41 maçta, 21 gol ve 20 asist üretti.
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