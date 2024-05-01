NTV yayınında ‘Taksim’ protestosu: ‘Saray'ın 1 Mayıs korkusu bu, ana akımda gösterin’

Yayınlanma: 01.05.2024 - 14:07

Güncelleme: 01.05.2024 - 14:08

İstanbul Saraçhane'de yayın yapan NTV'ye bir yurttaş protestoda bulundu.

1 Mayıs İşçi Bayramı'nı Taksim'de kutlamak için Saraçhane'de toplanan sendika ve siyasi partilere Taksim'e doğru yürüyüşe geçtikleri sırada polis tarafından biber gazlı saldırıda bulunuldu.

Bu sırada polis barikatları önünde canlı yayın yapan NTV'ye protestoda bulunuldu.

Yayına giren bir kişi, canlı yayında "Sarayın 1 Mayıs korkusu bu, ana akımda gösterin" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine yayın yarıda kesildi.