Son Dakika... İstanbul'da yasaklı '1 Mayıs': Özel ve İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler

Yayınlanma: 01.05.2024 - 10:37

Güncelleme: 01.05.2024 - 10:45

1 Mayıs kutlamaları için CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da Saraçhane’ye geldi.

Yürüyüşün önündeki engelin kaldırılması için polis amiriyle görüşme yapan Özgür Özel, taleplerinin emniyet tarafından kabul edilmediğini açıkladı.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Özel, “Taksim tam olarak özgür olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Birileri Taksim'i kendi egemenliğinde görüyor” dedi.

"HALKIN ÖNEMLİ BİR KAZANIMIDIR"

Özel, "Kaba kuvvetle sağlanan iktidar gitgide sona yaklaşan iktidardır. Özgürlükleri gözettiğimizde demokratik bir ülke oluruz. Taksim'e doğru hareket ediyor olması bu halkın önemli bir kazanımdır. Umarım polisin müdahale etmediği yaralanmaların olmadığı bir gün olur. Taksim tam olarak özgür olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. İçişleri Bakanımız güvenlik önlemlerini gerekçe sundu ne yazık ki. Siz polisle Taksim'i koruyorsanız sizin egemenliğiniz polis egemenliğine bağlıdır. Bu vakitten sonra da içişleri Bakanı ile bir şey konuşmaya gerek yok" açıklaması yaptı.

İmamoğlu ise şu ifadeleri kullandı:

"Son 5 yıldır Saraçhane, hak arama noktasına dönüştü. Saraçhane'deki hak arama mücadelelerinin sonu başarıyla sonuçlandı. Bu hak arama mücadelesi sonuca ulaşacak. Bu süreci umarım iyi izlerler. Böyle bir bayramı yok sayan anlayıştan umarım vazgeçerler."