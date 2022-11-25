Nüfus Müdürlüğü'nden nasıl randevu alınır? E-Devlet sistemi üzerinden Nüfus Müdürlüğü'nden nasıl randevu alınır?
T.C Kimlik Kartı, pasaport, sürücü belgesi ve yeni doğum bildirimi işlemleri yapmak isteyen yurttaşlar, bu işlemleri nasıl yapacağını merak ediyor. Peki, Nüfus müdürlüğünden nasıl randevu alınır? T.C Kimlik Kartı başvurusu nasıl yapılır? Pasaport başvurusu nasıl yapılır? Sürücü belgesi başvurusu nasıl yapılır? Yeni doğum bildirimi nasıl yapılır?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu almak isteyen yurttaşlar, randevu işlemlerinin nasıl ve nereden alınacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar...
NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN NASIL RANDEVU ALINIR?
Yurttaşlar, nüfus ve vatandaşlık işlemleri için ALO 199 hattının yanında https://alo199.nvi.gov.tr/ sitesinden bilgi alınıp, ''BAŞVURU OLUŞTUR'' seçeneğine tıklayarak TC Kimlik Numaraları ve diğer bilgileri ile başvuru talebinde bulunabiliyor. Nüfus ve vatandaşlık işlemleri için e-devlet sistemi üzerinden de randevu alınabiliyor. Yurttaşların randevu alırken, yaşadıkları il/ilçeyi ve randevu saatlerini eksiksiz seçmeleri gerekiyor.
E-DEVLET'TEN T.C. KİMLİK KARTI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yurttaşlar, T.C Kimlik Kartı başvurularını, T.C Kimlik numaraları ve şifreleyile e-devlet sistemine girip, arama butonuna ''Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'' yazdıktan sonra çıkan arama sonuçlarından, ''T.C Kimlik Kartı Başvurusu'' kısmına tıklayarak alabiliyor. Yurttaşların randevu alırken, yaşadıkları il/ilçeyi ve randevu saatlerini eksiksiz seçmeleri gerekiyor.
E-DEVLET'TEN PASAPORT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yurttaşlar, pasaport başvuru randevularını, T.C Kimlik numaraları ve şifreleyile e-devlet sistemine girip, arama butonuna ''Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'' yazdıktan sonra çıkan arama sonuçlarından, ''Pasaport başvuru randevusu'' kısmına tıklayarak alabiliyor. Yurttaşların randevu alırken, yaşadıkları il/ilçeyi ve randevu saatlerini eksiksiz seçmeleri gerekiyor.
E-DEVLET'TEN SÜRÜCÜ BELGESİ NASIL ALINIR?
Yurttaşlar, sürücü belgesi başvuru randevularını, T.C Kimlik numaraları ve şifreleyile e-devlet sistemine girip, arama butonuna ''Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'' yazdıktan sonra çıkan arama sonuçlarından, ''Sürücü belgesi başvuru randevusu'' kısmına tıklayarak alabiliyor. Yurttaşların randevu alırken, yaşadıkları il/ilçeyi ve randevu saatlerini eksiksiz seçmeleri gerekiyor.
E-DEVLET'TEN YENİ DOĞUM BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR?
Yurttaşlar, yeni doğum bildirimi randevularını, T.C Kimlik numaraları ve şifreleyile e-devlet sistemine girip, arama butonuna ''Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'' yazdıktan sonra çıkan arama sonuçlarından ''Yeni doğum bildirimi randevusu'' kısmına tıklayarak alabiliyor. Yurttaşların randevu alırken, yaşadıkları il/ilçeyi ve randevu saatlerini eksiksiz seçmeleri gerekiyor.
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