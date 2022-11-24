Tapu parsel sorgulama nasıl yapılır? E-Devlet'ten tapu parsel sorgulama nasıl yapılır?

24 Kasım 2022 Perşembe, 17:31

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından verilen tamu parsel sorgulama hizmeti TAKBİS üzerinden gerçekleştiriliyor. Yurttaşlar, Türkiye genelinde Tapu ve Kadastro kayıtlarındaki mülkiyet verilerinin elektronik ortama aktarılması ve işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi, takip ve kontrolünün etkin ve hızlı bir şekilde yapılması amacıyla oluşturulmuş e-devlet projesi olan TAKBİS'te nasıl işlem yapacaklarını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

TAPU PARSEL SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Tapu ve parsel sorgulama işlemi, TAKBİS (Tapu Kadastro Bilgi Sistemi) üzerinden yapılabiliyor. Tapu randevu alma işlemlerinin de yapılabildiği TAKBİS, e-devlet sistemi üzerinden kullanılabiliyor.

E-DEVLET'TEN TAPU PARSEL SORGULAMA NASIL YAPILIR?

TAKBİS sistemine kayıtlı olan yurttaşlar, e-devlet üzerinden sistemi kullanabiliyor. Yurttaşlar, T.C Kimlik numaraları ile kayıtlı olduğu takdirde, e-Hizmetler bölümünden Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü seçeneklerinden Tapu Bilgileri Sorgulama linkine tıklayarak, kayıtlı bilgilere erişim sağlayabiliyor ve harita servisini kullanabiliyor.