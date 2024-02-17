Nuh Köklü katledilişinin 9.yılında anılıyor

Yayınlanma: 17.02.2024 - 13:26

Güncelleme: 17.02.2024 - 13:26

Nuh Köklü 17 Şubat 2015’te, Kadıköy Yeldeğirmeni Mahallesi, Karakolhane Caddesi’nde sokakta arkadaşlarıyla kartopu oynamaya başlamıştı. Bu sırada atılan kartoplarından biri sokaktaki aktarın vitrin camına isabet etmişti. Duruma sinirlenerek dışarı çıkan iş yeri sahibi Serkan Azizoğlu ile Nuh Köklü ve arkadaşları arasında tartışma yaşanmıştı.

Tartışma sırasında dükkana giren Serkan Azizoğlu bu defa elinde bıçakla dışarı çıkıp Nuh Köklü’yü göğsünden bıçaklamış, ağır yaralanan Nuh Köklü, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

Nuh Köklü'yü katleden Serkan Azizoğlu, kasten adam öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine konulmuş, Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği müebbet hapis kararı, Yargıtay tarafından onanmıştı.

OLAY YERİNDE ANILACAK

İşlenen nefret cinayetinde yaşamını yitiren Nuh Köklü ölümünün 9.yılında yakınları ve gazeteci dostları tarafından anılacak. Anma 17 Şubat Cumartesi günü saat 17:30'da Nuh Köklü'nün yaşamnı yitirdiği yer olan; Kadıköy, Ayrışma Heykeli, Yeldeğirmeni Mahallesi, Karakolhane caddesinde gerçekleştirilecek.

"KARTOPU CİNAYETİYLE KAYBETTİĞIMİZ NUH KÖKLÜ’YÜ SEVGİ VE SAYGIYLA ANIYORUZ"

İşlenen nefret cinayetinde yaşamını yitiren Nuh Köklü ölümünün 9. yılında yakınları ve gazeteci dostları tarafından anılacak.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu tarafından yayınlanan anma mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü alanında ağır sorunlar yaşanan ülkemizde ne yazık ki, bugüne kadar öldürülmüş 67 gazeteci bulunuyor. Meslektaşımız Nuh Köklü’yü ise basın tarihine nefret cinayeti olarak geçen bir olayda kaybettik. Kadıköy'de kartopu oynayan gazeteci Nuh Köklü bir esnaf tarafından 17 Şubat 2015 günü bıçaklanarak öldürüldü. Nuh Köklü sendikal örgütlenme için mücadele etmiş iyi bir gazeteciydi.

Yaşamı boyunca sadece gazetecilik için uğraş verdi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin ‘Öldürülen Gazeteciler’ listesine 65'inci gazeteci olarak Nuh Köklü’nün adı eklendi. Fotoğrafı ise 7 Ağustos 2015 tarihinde TGC Basın Müzesi’ndeki Öldürülen Gazeteciler Galerisi’ne, düzenlenen bir törenle asıldı. Bir kartopu cinayetiyle kaybettiğimiz meslektaşımız Nuh Köklü’yü ölümünün dokuzuncu yılında sevgi ve saygıyla anıyoruz.

Nuh Köklü’nün öldürülmesinin bir nefret cinayeti olduğunu hatırlatıyor, tüm siyasetçilerin barış ve kardeşliği bozacak nefret söylemlerinden uzak durmasının önemini vurguluyoruz. Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün önünde engellerin olmadığı bir ülkede can güvenliğiyle gazetecilik yapabilmek için tüm partilere demokrasiyi geliştirecek adımlar atılması için çağrı yapmayı sürdürüyoruz."

NUH KÖKLÜ KİMDİR?

1968 yılında Ankara’da doğdu İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo ve Televizyon Bölümü’nden mezun oldu. Mesleğe, İstanbul Life Dergisi’nde editör olarak başladı. Aynı dergide haber müdürlüğü görevini üstlendi. Nokta ve Express dergilerinde çalıştı. Birgün Gazetesi’nin kuruluşunda görev aldı. Bianet haber sitesinde editörlük yaptı. Açık Radyo’da “Bir şey daha var” programını hazırladı. 2003 yılında Latin Amerika’ya gitti.

Bir yıl Arjantin, Peru ve Uruguay’da yaşadı. Yurt dışında bulunduğu sürede Bianet’e haberler göndermeye devam etti. Türkiye’ye döndüğünde Sabah Gazetesi’nde çalıştı. Radikal 2’de yazılar yazdı. 2009 yılında ATV-Sabah grubundaki grev nedeniyle işten çıkartıldı. O dönem Türkiye Gazeteciler Sendikası işyeri temsilcisiydi. Daha sonra 2010-2014 yılları arasında NTV’de program editörü olarak çalıştı. Kadro daraltılması gerekçesiyle NTV’deki işinden çıkarıldı. Gazetecilik dışında başka iş yapmadı. Yaşamı boyunca mesleğini sürdürmek için mücadele verdi. Öldürüldüğünde 47 yaşındaydı.