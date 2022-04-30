Nükleer Düzenleme Kurumu’ndan Manisa’daki radyoaktivite yükselişi bulgusuna açıklama

30 Nisan 2022 Cumartesi, 20:25

Manisa’daki olağandışı radyoaktivite yükselişi ile ilgili açıklama yapan Nükleer Düzenleme Kurumu yüksek değerinin elektriksel bir dalgalanmadan kaynaklandığını belirtti.

Türkiye dahil Avrupa genelinde 5 binden fazla noktada yapılan ölçümleri yayınlayan EURDEP'in (Avrupa Birliği Radyolojik Veri Paylaşım Platformu) anlık olarak yayımladığı verilere göre geçtiğimiz günlerde Manisa'da radyoaktivite seviyesinde yükselme yaşanmıştı. Platformun açıkladığı rakamlar incelendiğinde Manisa’nın merkezinde 26 Nisan’da 2,5 mikrosievert/saat ve 27 Nisan’da 45 mikrosievert/saat ölçüm yapılmıştı. Konu sözlük platformlarına ve sosyal medyaya yansıyınca rakamlarda değişikliğe gidilmişti.

Radyosyon erken uyarı sistemlerini izleyen Nükleer Düzenleme Kurumu’nda da konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada Manisa’daki istasyondan okunan yüksek değerin elektriksel bir dalgalanmadan kaynaklı olduğu dile getirildi.

Açıklama “Sosyal medyada Manisa’da kurulu bulunan Radyasyon Erken Uyarı Sistemi istasyonu ile ilgili yer alan haberler üzerine açıklama yapma gereği duyulmuştur. Kurumumuz tarafından yapılan araştırma sonucu söz konusu istasyondan okunan yüksek değerin elektriksel bir dalgalanmadan kaynaklandığı değerlendirilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.” İfadeleri yer aldı.