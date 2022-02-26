“Nükleer Düzenleme Yasa Teklifi” sessiz sedasız Meclis'te

26 Şubat 2022 Cumartesi, 02:00

AKP, Akkuyu Nükleer Santralı’nı yapan Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların ortasında Meclis’e gece geç saatlerde 29 maddelik “Nükleer Düzenleme Yasa Teklifi” sundu.

Teklifle nükleerde güvenlik ve emniyet dahil her türlü sorumluluk “yetkilendirilen tüzelkişilere” bırakılıyor. Oluşturulan kurum, şirket birçok yasadan muaf tutuluyor. Ücretler Cumhurbaşkanı tarafından belirlenirken yönetim kurulu üyelerine “huzur hakkı” da veriliyor. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Özdağ, “Rusya ile Ukrayna savaş halinde iken bu yasanın sırası mı? Eğer konuşulacaksa elektrik zamları konuşulsun” diyerek tepkisini dile getirdi.

Teklife göre gerçek veya tüzelkişiler nükleer enerji ile ilgili faliyet yürütebilecek. Nükleer tesis, radyasyon tesisi, radyoaktif atık tesisi işletmek ve radyasyon uygulamalarını yürütmek için Nükleer Düzenleme Kurumu’ndan (NDK) lisans alınacak. NDK’den sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına göre kurulmuş tüzelkişiler lisans alabilecek. Lisans, izin ve yetki belgesi devredilemeyecek. Güvenlik ve emniyet dahil her türlü sorumluluk, yetkilendirilen tüzelkişilerde olacak. Faaliyetin yürütülmesinde güvenlik, emniyet ve nükleer güvencenin sağlanmasında asıl sorumluluk yetkilendirilen kişiye ait olacak. NDK, yetkilendirilen kişiler ile bu kişilerin taşeronlarını da denetleyebilecek.

YAPILAR YASADAN MUAF

Lisans verilen nükleer tesislerin ve radyoaktif atık tesislerinin sahalarında yapılacak yapılar hakkında, Yapı Denetimi Hakkında Yasa ile İmar Yasası’nın fenni mesuliyete ilişkin hükümleri uygulanmayacak.

EMO Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Özdağ, “Rusya ile Ukrayna savaş halindeyken böyle bir yasanın Meclis’e getirilmesinin hiç sırası değil. İçeriğine girilmeden tümden reddedilmeli. Eğer Meclis’te şu anda konuşulacaksa bu yasa değil elektrik zamları konuşulmalı” dedi.

‘TÜP GAZ ÖZENİ’

Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dursun Kahraman ise “Yanı başımızda ve de üstelik verdiği hasarla anılan bir nükleer santral (Çernobil) etrafında başlamış bir savaş dünya gündemindeyken böylesi bir oldubitti düşündürücü. Sermayenin endişeleri öncelenmiştir. Paris İklim Anlaşması, nükleere kılıf olarak sunulmuştur.” değerlendirmesini yaptı.