Son dakika: Ukrayna, Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü kaybettiğini açıkladı

24 Şubat 2022 Perşembe, 21:19

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihayl Podolyak, Rus güçlerine karşı Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü kaybettiklerini bildirdi.

Podolyak, Unian Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, çetin bir savaştan sonra Çernobil'in kontrolünü kaybettiklerini aktardı.

"GÜVENDE OLDUĞUNU SÖYLEMEK İMKANSIZ"

Rusların saldırısından sonra santralin güvende olduğunu söylemenin imkansız hale geldiğini aktaran Podolyak, bunun Avrupa için en büyük tehditlerden birisi olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rus işgal güçleri"nin Çernobil Nükleer Santrali'ni ele geçirmeye çalıştıklarını duyurmuştu.

ÜÇ BÖLGE GİTTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından yapılan açıklamada, başkent Kiev’e yakın bir konumda bulunan Gostomel Askeri Havaalanı’nın kontrolünün de Rusya’ya geçtiğini duyuruldu.

Ruslar bugün öğleden sonra da Ukrayna'nın Herson bölgesini ele geçirdiklerini duyurmuştu.