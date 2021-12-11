Nükleer kazada sorumluluk şirkette
Akkuyu Nükleer Santralı’nın temelinde çatlak oluştuğu” tartışmaları sürerken TBMM’de sessiz sedasız kabul edilen ve olası nükleer kazalardan doğacak zararın tazminini düzenleyen protokol Resmi Gazete’nin dünkü sayısıyla yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete’nin dünkü sayısında nükleer kazalarla ilgili önemli maddeler yer aldı. Türkiye, nükleer kazadan kaynaklanan zararla ilgili işletici sorumluluğunun 700 milyon Avro’nun altında olmamasını öngören protokole, “belirlenen miktardan daha düşük bir bedel belirleme hakkını saklı tuttuğuna” dair bir çekince koydu. Çekincenin, “olası bir kaza durumunda Türkiye’den tazminat talebinde
bulunan üçüncü ülkenin üstlendiği mali sorumluluk oranında karşılıklılık esası getirdiği” belirtiliyor.
Nükleer enerji alanında hukuki sorumluluğu düzenleyen ve Türkiye’nin de taraf olduğu 1960 tarihli Paris Sözleşmesi’ndeki nükleer kaza tanımını genişleterek tazminat sınırlarını artıran ek protokol 2004’te imzalanmış, ancak Türkiye onaylamamıştı. Onaya ilişkin yasa teklifi, 11 Mart 2020’de TBMM Dışişleri Komisyonu’ndan kabul edildi ve Paris İklim Anlaşması’nın ardından 6 Ekim’de Genel Kurul’da kabul edilmişti.
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