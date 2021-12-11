Nükleer kazada sorumluluk şirkette

11 Aralık 2021 Cumartesi, 02:00

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında nükleer kazalarla ilgili önemli maddeler yer aldı. Türkiye, nükleer kazadan kaynaklanan zararla ilgili işletici sorumluluğunun 700 milyon Avro’nun altında olmamasını öngören protokole, “belirlenen miktardan daha düşük bir bedel belirleme hakkını saklı tuttuğuna” dair bir çekince koydu. Çekincenin, “olası bir kaza durumunda Türkiye’den tazminat talebinde bulunan üçüncü ülkenin üstlendiği mali sorumluluk oranında karşılıklılık esası getirdiği” belirtiliyor.



Nükleer enerji alanında hukuki sorumluluğu düzenleyen ve Türkiye’nin de taraf olduğu 1960 tarihli Paris Sözleşmesi’ndeki nükleer kaza tanımını genişleterek tazminat sınırlarını artıran ek protokol 2004’te imzalanmış, ancak Türkiye onaylamamıştı. Onaya ilişkin yasa teklifi, 11 Mart 2020’de TBMM Dışişleri Komisyonu’ndan kabul edildi ve Paris İklim Anlaşması’nın ardından 6 Ekim’de Genel Kurul’da kabul edilmişti.

