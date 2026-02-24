Numan Kurtulmuş ve Özgür Özel komisyon raporunu görüştü: 6'ncı ve 7'nci maddeye vurgu yapıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de siyasi partileri ziyaret etmeye devam ediyor. Kurtulmuş, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

Görüşme sonrası Kurtulmuş ve Özel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

KURTULMUŞ, 6'NCI VE 7'NCİ MADDELERE DİKKAT ÇEKTİ

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Gayet güzel bir görüşme oldu. Sayın Genel Başkan'a ve komisyonda yer alan milletvekili arkadaşlara komisyon çalışmalarına verdiği destekten ötürü teşekkür ediyorum. Türkiye demokrasisi bakımından örnek bir çalışmayı tamamlamış olduk. Milletvekili arkadaşlarımız aynı masa etrafında bir araya gelerek meseleleri konuştular, tartıştılar. 37 kişi geldi, bunları dinledik. Rapor da müzakereler sonucunda bütün partilerin ortaklaştığı bir rapor oldu.

Raporun ekinde de siyasi partilerin raporları yer almış oldu. Dünyaya örnek olacak çatışma çözümleri bakımından bir çalışma ortaya konmuş oldu. Başka birisinin moderatörlüğüne ihtiyaç duyulmaksızın TBMM, siyasi partiler farklı görüşlerle bir araya geldi ve ortak bir metni Türk kamuoyuna sunmuş oldular. Bundan sonra ümit ediyorum ki kısa bir süre içerisinde özellikle 6. ve 7. bölümlerde dile getirilen somut tekliflerimiz yine siyasi partiler tarafından ele alınacak ve Meclisimizin Genel Kurulu'nda yasama faaliyetlerine başlanacaktır. Terör ve şiddet sarmalının geride kalmasını temenni ediyorum."

ÖZEL: HAYATA GEÇİRİLMESİ ÖNEMLİ

CHP lideri Özgür Özel ise şöyle konuştu:

"Komisyona girme evresinde herhalde en çok merak edilen konu CHP'nin tutumu idi. Çok şiddetli tartışmalar vardı. O gün, 'CHP'nin ülkede kurucu parti' olduğunu söylemiştik. Olduğu değil olmadığı komisyondan korkun demiştik. Siyasi olarak bütün güçlüklere rağmen komisyon konusunda hep aynı yanıtı verdik. Türkiye'ye barış gelecekse, herkesin yarınlarına katkı sağlayacaksa bu meselenin çözülmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerekir dedik. Bugün gelinen nokta bir uzlaşı noktasıdır. Bundan sonra da süreci dikkatle takip edeceğiz.

Raporumuzun 6. ve 7. maddelerinin gecikmeden ve birlikte hayata geçirilmesi önemlidir. 7. madde demokratikleşme adımlarıdır. Peş peşe değil iç içe bir süreçten bahsediyoruz. Bu süreç başarıya ulaştığında hep Türkiye terör sorununda kurtulmuş hem de başta yargı kararlarına, AYM kararlarına, hukukun üstünlüğüne saygılı olmak, tutuksuz yargılamanın esas olması ve raporda yazılan çok önemli demokratikleşme adımların atılmış olması önemlidir ve bunların bir an önce yapılacak olması önemlidir. Bu raporun özü ve ruhudur. Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi bu Meclisin birbirine verdiği güvencedir. Bu süreç böyle başarıya ulaştığında bunun kaybedeni olmayacaktır."

KOMİSYONUN ORTAK RAPORU

7 bölümden oluşan ortak raporun başlıkları şu şekilde idi: