Numan Kurtulmuş'tan Özgür Özel'e ziyaret!
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ziyarette bulundu. Kurtulmuş, bugün Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ ile de görüşmüştü.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e ziyarette bulundu.
DİĞER PARTİLERİ DE ZİYARET ETMİŞTİ!
Kurtulmuş, önceki gün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu, bugün ise Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ’ı Meclis'teki parti grubunda ziyaret etmişti.
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