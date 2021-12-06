Numan Kurtulmuş'tan 'yüksek faiz' açıklaması

06 Aralık 2021 Pazartesi, 19:58

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TBMM'de bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu.

Bütçe görüşmelerinin hükümetten hesap sorma yeri olmadığına dikkat çeken Kurtulmuş, "Ama aynı zamanda bütçeler Türkiye'nin yarınının değerlendirildiği, bugününde almamız gereken derslerin çıkarıldığı ortamlardır. Onun için, bu ölçekte bütçe müzakerelerini görüyoruz" dedi.

'MAZLUM VE MAĞDUR MİLLETLER TÜRKİYE'NİN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKIYOR'

Türkiye'nin her alanda güçlü olması sadece politik bir seçenek değil, içinde bulunduğu coğrafyanın mecbur bıraktığı bir zorunluluk olduğunu söyleyen Kurtulmuş şöyle konuştu:

"Dünyanın birçok mazlum ve mağdur milletler Türkiye'nin gözünün içine bakıyor. Sağlık sistemlerinin çökmesi ve aşıya erişimde dünyanın büyük ülkelerinin bile çöktüğünü hepimiz iyi biliyoruz. Pandemi şartlarının üzerinde Türkiye, üzerine düşeni maksimum şekilde yapmaya çalıştı. Tezgahı dağıtanların bir daha tezgahı toparlamaları mümkün değil. Bu ana fikirle ekonomiye güç vermeye devam ettik. Bu yıl alınan tedbirlerle istihdamda tarım dışı istihdam 24 milyona ulaşmıştır. Türkiye bunlara ilave olarak cari açık problemini de ortadan kaldıracak adımları atmaya devam ediyor.

DÜŞÜK FAİZ AÇIKLAMASI

Düşük faiz politikasını savunan Kurtulmuş, "2013'te ne oldu? Türkiye ekonomisi yüzde 4.5'lik faiz oranına ulaştı. Faiz oranlarının bu kadar düşmesine paralel olarak Türkiye'nin 50 yıldır sırtında duran IMF yükünü kenara koyarak Türkiye yoluna devam etti. Bu çerçevede yüksek faiz düşük kur politikalarıyla Türkiye maalesef ithalat cenneti haline getirildi. Türkiye'nin ticaretinin merkezi olan Mahmutpaşa'da birtakım yabancı ülkelerin daha kalitesiz malları satılırdı" görüşünü dile getirdi.

Kurtulmuş şöyle devam etti: