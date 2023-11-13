Nur cemaatine bağlı Altınbaşak Vakfı'na 11 milyon 750 bin lira teşvik

İktidarın cemaat ve tarikatlara sağladığı imtiyazların ardı arkası kesilmiyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) başta olmak üzere devletin birçok kurumunun cemaate bağlı vakıflarla imzaladığı protokollerle kamu alanları tarikat mensuplarına teslim edilmiş durumda. Bununla ilgili tartışmalar sürerken cemaatlere bağlı vakıflara kamu kaynakları aktarılmaya devam ediyor.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 13.11.2023 - 13:23
Nur cemaatine bağlı Altınbaşak Vakfı'na 11 milyon 750 bin lira teşvik
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Dün Resmi Gazete'de yayımlanan ağustos ayı Yatırım Teşvik Belgesi’nde Seyyid Ahmed Hüsrev Altınbaşak Vakfı’na 11 milyon 755 bin 989 TL’lik teşvik verildiği görüldü.

Ayrıca bu teşvik KDV muafiyetini ve yüzde 70 oranında vergi indirimini de kapsıyor. Söz konusu vakıf, ismini aldığı Seyyid Ahmed Hüsrev Altınbaşak'ın doğum yeri olan Isparta'da yer alıyor. Vakfa adını veren Altınbaşak ise cemaat içinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e düşmanlığıyla bilinen Nur Cemaati'nin kurucusu Said Nursi'nin 'vekili' olarak biliniyor.

KYK YURTLARINDA KURS VERİYORLAR 

Altınbaşak, ayrıca gerici faaliyetleriyle dikkat çeken Hayrat Vakfı'nın da kurucusu. Hayrat Vakfı'nı Altınbaşak ölümünden 3 yıl önce kurdu. Cumhuriyet, Kızılay ve Nur cemaatine bağlı Hayrat Vakfı arasında imzalanan protokolü geçtiğimiz günlerde gündeme getirmişti.

Bu protokol kapsamında Kızılay'ın arşivi söz konusu vakfa açıldı. Ayrıca Hayrat Vakfı, MEB ile de “eğitimde işbirliği protokolü” imzalamıştı.

vakıf protokol kapsamında Türkiye’nin pek çok yerinden farklı okulların da dahil olduğu yarışmalar ve etkinlikler düzenliyor. Ayrıca vakıf, birçok ilde KYK yurtlarında Osmanlıca Türkçesi dersi veriyor. Isparta KYK Müdürlüğü’nce 2016’da düzenlenen “Vefa Günleri” isimli bir programda Atatürk düşmanı Said Nursi’nin anılması söz konusu vakfın düzenlediği etkinliklerden yalnızca biri. Gençlik ve Spor Bakanlığı da Hayrat Vakfı ile imzaladığı protokol kapsamında, Türkiye genelinde gençlik merkezlerinde Osmanlıca Türkçesi kursu açmıştı. 


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