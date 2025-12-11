Nuray Başaran, TYT Türk’ten ayrıldığını duyurdu

TYT Türk Genel Yayın Yönetmeni Nuray Başaran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini ve Siyaset Masası programını sonlandırdığını duyurdu.

Nuray Başaran yaptığı X paylaşımında, “Dün 10 Aralık itibarıyla TYT Türk Genel Yayın Yönetmenliği görevimden ayrıldım. TYT Türk’teki Siyaset Masası Programı’nı sonlandırdım. Başka mecralarda buluşmak dileğiyle…” ifadelerini kullandı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmada itirafçı olan ve suç örgütü lideri olduğu iddia edilen iş insanı Aziz İhsan Aktaş, ev hapsi kaldırıldıktan sonra kamera karşısına geçerek röportaj vermişti.

Aktaş, TYT Türk kanalında Nuray Başaran'a konuşmuştu.

MURAT ONGUN İKİ GÜN ÖNCE YAZMIŞTI

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, 9 Aralık tarihinde yaptığı bir paylaşımda Nuray Başaran hakkında şunları yazmıştı:

"19 MART’TA YEDİĞİN HURMALAR…

Video her şeyi anlatıyor.

Bir yalan daha iddianameyle çöktü. Nuray Başaran’a, yaşına hürmeten bir şey demek istemiyorum.

Yaşının olgunluğu gereği sadece özür dilemesini bekliyoruz.

Sevgiler / Medya AŞ Tutukluları"

Nuray Başaran ayrıca kendisini hedef gösterdiği gerekçesi ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.