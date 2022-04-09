Nurcan Seçer, uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi tarafından öldürüldü
Burdur’da bir kadın cinayeti daha işlendi. 35 yaşındaki Nurcan Seçer, uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Serhan Seçer tarafından vurularak katledildi.
Burdur’da 1 çocuk annesi 35 yaşındaki Nurcan Seçer, yaklaşık 6 aydır ayrı yaşadığı, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Serhan Seçer tarafından birlikte işlettikleri restoranda vurularak öldürüldü.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Serhan Seçer, elinde tüfek, yaklaşık 6 aydır ayrı yaşadığı eşiyle birlikte işlettiği restorana gitti. Hakkında uzaklaştırma kararı olduğu için iş yerine girmesi yasak olan Seçer, eşi Nurcan Seçer’e ateş etti. Çenesine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Nurcan Seçer kanlar içinde yere yığılırken, Serhan Seçer, bu kez yaklaşık 300 metre mesafede, Gazi Caddesi'nde kayınbiraderi Ö.K.'ye ait iş yerine gitti. Kayınbiraderine ateş etmek isteyen Serhan Seçer'in tüfeği tutukluk yaptı. Aynı caddede işletmesi bulunan babası Şeref Seçer, oğlunu görüp tüfeği elinden aldı.
Çağırılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nurcan Seçer, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kaçan Serhan Seçer bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
Serhan ile Nurcan Seçer çiftinin bir süredir ayrı yaşadıkları belirtildi.
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