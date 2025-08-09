Nurcan Zeyrek duyurdu: Ferdi Zeyrek Vakfı kuruluyor

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.08.2025 18:08:00
Haber Merkezi
Nurcan Zeyrek, Ferdi Zeyrek Vakfı'nın kurulacağını "Hayat arkadaşım, can yoldaşım, kıymetli eşim Ferdi Zeyrek’in adını ve anısını yaşatmak için kızımız Nehir’le bir yola çıktık" diyerek duyurdu.

Haziran ayında yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in adına vakıf kuruluyor. 

Ferdi Zeyrek Vakfı'nın kuruluşu için açıklama Nurcan Zeyrek'ten geldi.

Zeyrek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Hem kalbimde büyük bir heyecanla taşıdığım hem de içimde derin bir vefa duygusuyla büyüttüğüm bir haberi paylaşmak istiyorum.

Hayat arkadaşım, can yoldaşım, kıymetli eşim Ferdi Zeyrek’in adını ve anısını yaşatmak için kızımız Nehir’le bir yola çıktık.

Ferdi Zeyrek Vakfı’nı kuruyoruz.

Bu vakıf, bizim için bir sevgi, bir vefa ve bir teşekkür borcudur.

Ferdi’nin ışığını, kalbini, hayallerini bu vakıfla yaşatmak istiyoruz.

Biliyoruz ki bu yolculukta sizin dualarınız ve destekleriniz bize güç verecek.

Bu yolculuk, onun yarım bıraktıklarını hep birlikte tamamlayacağımız bir hikaye olacak.

Bu mirası hep beraber yaşatmak dileğiyle.”

