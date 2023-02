Müteahhit lobisi: Seçim ertelensin!

21 Şubat 2023 Salı

Ankara her zaman, her konuyu, her ortamda seçim endeksli düşünür!

İkinci haftası dolan büyük depremin korkunç boyutu adım adım netleşirken seçim yılına girdiğimiz de doğal olarak unutulmadı.

Genel bir ufuk turu olarak vurgulamak gerekirse AKP şöyle bir tabloyu sızdırıyor:

AKP, seçimlerin zamanında yapılmasını istiyor. Öyle ki haziran bile değil, daha önce ilan edildiği gibi 14 Mayıs’a göre hazırlanıyor!

Diyelim ki bu hava yerleşti. Ancak Yüksek Seçim Kurulu (YSK) duruma baktı ve seçimin zamanında yapılmasının sağlıklı olmayacağı kararına vardı. Bunu ilan etti.

İşte bu durumda AKP diyecek ki:

- Ben zamanında istedim ama YSK beceriksiz çıktı. Demek ki almamız gereken çok yol var!

Böylece seçimi ertelemenin faturası YSK’ye kesilmiş olacak! AKP de sütten çıkmış ak kaşık!

Böyle bir olasılık sıfırdır diyen beri gelsin!

***

Gelelim ayrıntılara...

Saray’ın AKP Genel Merkezi’ne verdiği çok ödev var. Bu ödevler ciddi sorularla dolu.

Birkaçını paylaşalım:

- Deprem bölgesindeki 10 ilde AKP’nin 2018’deki oy oranı yüzde 65. Yeniden bu oranı bulabilir miyiz?

- Mutlaka erozyon olacağı görünüyor. Ne kadar kaybederiz?

- Kaybı azaltmak için orta ve uzun vadede yapılması gerekenler neler?

- Ne olursa olsun bize oy verecek seçmende bile mutlaka burukluk oluşmuştur. Gönlü bizimle olmaya devam edip sandığa küsen seçmen oranı ne kadar olur?

- Bizim seçmenimiz olup deprem bölgesinden büyük illere gidenlerin belli yerlerde ikamet etmesini sağlayıp, onların oyunu avantaja çevirebilir miyiz? Örneğin Ankara’ya gelen depremzedeyi Çankaya bölgesinde tutup oy oranını dengeleyebilir miyiz?

Hayli zorlu sorular...

İnsanın aklına şu soru bile geliyor:

Depremzedeleri KYK yurtlarında bir araya getirmenin amacı bu mu?

Bunun yanında Ankara’daki bir başka fısıltı da şu:

Müteahhit lobisi seçimin ertelenmesinden yana!

Neden?

Bizimki de soru mu...

Şöyle bir süreç düşünün:

YSK seçimi önce kasıma erteledi. Sonra da “Zaten 6 ay sonra yerel seçim var. Birleştirmek halkın da yararına olur” dedi... Erdoğan da daha felaketin ilk günlerinde demişti ya, “Bir yıl verin” diye... Bu bir yılda hemen yeni şehirler inşa edildi... İhaleler de işin “ehline” verildi!

Tam iktidara göre bir plan!

Bu bize de “ak-ılcı” görünüyor. Zira iktidar müteahhitlere dese ki “Bu haziranda seçim yapalım. Bizim propaganda masrafları sizden olsun. Seçimden sonra ihaleleri veririz”. Müteahhit lobisinin buna yanıtı şu olur:

- Yok, önce ihaleyi verin... Kazanalım... Sonra seçim yapın sizi destekleyelim!

***

YSK katlarına gelirsek...

Geçen haftayı depremden ilçe seçim kurullarının nasıl etkilediğini araştırmakla geçirdiler. Örneğin seçim kurulu başkanı olacak hâkim yaşamını yitirdiyse ya da göçtüyse yerine geçecek kişi belli. Ancak seçim kurulu müdürleri ve kâtipleri önemli. Onların dökümü yapılıyor.

YSK’nin bugünlerde bir işi daha var. Her yılın aralık ayındaki TÜİK verileri dikkate alınarak ertesi yılın ilk aylarında illerin çıkaracağı milletvekili sayısı açıklanıyor. Deprem nedeniyle biraz aksamış görünüyor ama yakında liste yayımlanacak. Seçim bu yıl yapılırsa aralık ayı nüfusu dikkate alınacak.

Türkiye’de bir milletvekiline düşen seçmen sayısı hep tartışılır. Örneğin İstanbul’da milletvekili olmak için 100 bin civarında oy gerekli, Bayburt’ta 20 bin...

Görünen o ki deprem bölgesinde de milletvekili sayısı değişmeyecek ama milletvekili başına düşen seçmen sayısı değişecek.

Bu arada Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın YSK Başkanvekili Ekrem Özübek’le görüşmesi sanırız doğal bir kurumsal ilişkiden öte değildir!

Biz Ankara’da konuşulanları aktardık ama bütün dileğimiz yaraların bir an önce sarılması...