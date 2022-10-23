Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye '28 milyar dolarlık' soru

23 Ekim 2022 Pazar, 12:10

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, yılın ilk 8 ayında 28 milyar doları aşan ve 'net hata noksan' şeklinde tabir edilen kaynağı belirsiz para girişini Meclsi gündemine taşıyarak "Söz konusu döviz girişinin kaynağı derhal kamuoyuna açıklanmalıdır" dedi.

Çıray, “Oluşan cari açığın büyük bir bölümünün ‘net hata noksan’ kalemindeki kaynağı belli olmayan döviz girişi ile finanse edildiği ileri sürülüyor” bilgisini paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi veren Çıray, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

'RAKAMLAR KARANLIK EKONOMİ YÖNETİMİNİ GÖSTERİYOR'

“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesine göre, cari açık bu ayda 3 milyar 112 milyon ABD dolar, 12 aylık cari işlemler açığı ise 40 milyar 889 milyon dolara çıktı. Resmi kaynaklardan gördüğümüz bu rakamlar, Türkiye’nin nasıl karanlık bir ekonomi yönetimine maruz kaldığını açıkça ortaya koyuyor."

'KAYNAĞI BELİRSİZ PARA GİRİŞİNDE SÜREKLİ ARTIŞ'

"Cari açık 40 milyar doların üzerine çıkarken ödemeler dengesindeki ‘net hata ve noksan’ kalemi ise 18 aydır düzenli olarak artmış ve rekor kırarak 28 milyar doları geçmiş. Ödemeler dengesinde artı işaretli net hata ve noksan kaleminin hiç görülmemiş bir biçimde yüksek miktarda olmasının, ciddi ve başarılı ekonomistler, ancak yurt dışından kayıt dışı bir döviz girişi sağlanmasıyla olabileceğini söylüyor. Çünkü miktar o kadar yüksek ki basit hata veya eksikliklerden kaynaklanması olanaksız. Oluşan cari açığın büyük bir bölümünün ise net hata noksan kalemindeki kaynağı belli olmayan döviz girişi ile finanse edildiği ileri sürülüyor. Söz konusu döviz girişinin kaynağı derhal kamuoyuna açıklanmalıdır."