Nureddin Nebati'den gece yarısı peş peşe paylaşım!

26 Kasım 2021 Cuma, 08:41

Geçtiğimiz günlerde faizle ilgili açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Enflasyonda maalesef arzuladığımız seviyede değiliz. Hedeflediğimiz büyümenin önkoşulu fiyat istikrarından geçiyor. Enflasyonla mücadele kararlılığımızı çok net bir şekilde gösteriyor, iç talep gelişmelerini çok yakından takip ediyor, gerektiğinde makro ihtiyati tedbirleri gecikmeden alıyoruz. Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece döviz kuru istikrara kavuşacak, ülke risk primi düşecektir" demişti.

"FAİZİ SAVUNAN ARKADAŞLARIMIZ KUSURA BAKMASINLAR"

Bu sözlerin ardından AKP'nin grup toplantısında faiz indirimiyle ilgili konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, isim vermeden parti içindeki bazı isimlere yüklenmişti. Elvan'ın faizle ilgili sözlerine tepki gösterdiği söylenen Erdoğan, grup toplantısındaki konuşmasında, "Bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim" diye konuşmuştu.

BAKAN YARDIMCISI NEBATİ'NİN ADI GEÇİYOR

Erdoğan'ın bu açıklamalarından sonra Bakan Elvan'ın görevinden alınacağı iddiaları kulisleri hareketlendirdi. Bakan Elvan'ın koltuğuna Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'nin oturacağı öne sürüldü.

"FAİZLERİN DÜŞÜRÜLMESİ GEREKMEKTE"

Bu gelişmelerin ardından Bakan Yardımcısı Nebati'nin Twitter hesabından peş peşe attığı tweetler ise bir değişim olacağına yoruldu.

Faiz konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı çizgide olan Bakan Yardımcısı Nebati tweetlerinde dikkat çeken ifadelere yer verdi. Faiz indirimin kararlı olduklarını vurgulayan Nebati, "Mevcut piyasa koşullarında politika faizinin enflasyonun altında tutulmasında herhangi bir sorun yoktur. Talep enflasyonunu azaltmak için faizlerin arttırılması gerekirken, küresel salgının neden olduğu arz enflasyonunu azaltmak için faizlerin düşürülmesi gerekmektedir" dedi.

FAİZ İNDİRİMİNDE KARARLILIK

Nebati, "Son kur atağında reel sektörde türbülanslar yaşansa da ekonomimiz tüm gücünü korumaktadır. Nitekim yeni kurulan şirket sayısı geçen yıla göre artarken, kapanan ya da konkordato ilan eden şirket sayısı azalmaktadır. Karşılıksız çıkan çek oranları da tarihi dip seviyesindedir. 2013'ten beri düşük faiz politikamızı her uygulamaya yeltendiğimizde güçlü bir itirazla karşılaştık. Bu sefer bunu uygulamada kararlıyız. Milletimizin bağımsızlığı için verdiğimiz mücadelede olduğu gibi, bugün de Milletimiz ile elbirliği içinde ekonomimizin bu bağımsızlık mücadelesinden de Allah'ın izni ile zaferle ayrılacağız" ifadelerini kullandı.