Eski TÜİK Başkanı Aydemir'den 'Lütfi Elvan' iddiası: "Herhalde bugün yarın ayrılacak"
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizi düşürmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa edeceği iddiası gündemde yerini korurken Eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir, "Herhalde Lütfi Bey de ya bu gece bırakır ya yarın bırakır diye düşünüyorum" dedi.
Merkez Bankası'nın son faiz kararıyla dövizde hareketlilik sürüyor. TL yabancı piyasada değer kaybetmeye devam ederken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısındaki sözleri, Ankara kulislerini hareketlendirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın görevden alınacağı iddiası gündemde yerini korurken Eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir, Elvan 'ın istifa edebileceğini ileri sürdü.
Aydemir, bir televizyon programında Erdoğan'ın faiz ve enflasyon sözlerinin ardından Elvan'ın istifa edebileceğini iddia ederken "Herhalde Lütfi Bey de ya bu gece bırakır ya yarın bırakır diye düşünüyorum" dedi.
"NE KADAR DAYANACAK?"
Aydemir, şöyle konuştu:
"İşin ciddiyetinin farkında olan, kurumlardan bilgiler geldiği için bence neyin ne olduğunu bilen tek kişi oydu ve o yüzden de açıklama yapmadı. Zaten Cumhurbaşkanı'nın da yaptığı açıklamanın da Sayın Lütfi Bey’e karşı olduğunu herkes söyledi. Herhalde Lütfi Bey de ya bu gece bırakır ya yarın bırakır diye düşünüyorum.
Bu sistem içinde olmaz. O yüzden biz söylüyoruz, bir sistem, iki zihniyet meselesi getirdi ne oldu? Ne kadar dayandı Naci Bey’e? Kaç ay dayanabildi? 4-5 ay dayanabildi, o kadar. Lütfi Bey ne kadar dayanacak? Lütfi Bey de herhalde bugün yarın ayrılacak"
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