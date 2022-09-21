Nurgül Altıntaş'ı 10 el ateş ederek öldüren bekçiye 'müebbet hapis' istemi
Kağıthane'de 35 yaşındaki Nurgül Altıntaş'ı silahla öldüren bekçi Eyüp Doğan'ın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Savcı, Doğan hakkında müebbet hapis cezası talep etti. Duruşma ertelendi.
Kağıthane'de 35 yaşındaki bir çocuk annesi Nurgül Altıntaş'ı, 10 el ateş ederek öldürdüğü iddia edilen bekçi Eyüp Doğan'ın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Doğan hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep etti.
İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Eyüp Doğan getirildi. Duruşmada maktul Nurgül Altıntaş'ın annesi Emine Akbaş da hazır bulundu.
Duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasında, sanık ve Nurgül Altıntaş'ın iki yıllık ilişkileri olduğunu, olay günü nerede olduğunu öğrenmeye çalıştığı maktulün bir işyerinde olduğunu öğrenmesi üzerine, telefonda görüşüp Mecidiyeköy'de buluştukları, sanığın kiraladığı araçla tartışarak Kağıthane'deki bir parka geldiklerini belirtti.
DURUŞMA ERTELENDİ
Burada bir süre daha tartışan sanığın, Nurgül Altıntaş'a tabancayla 10 el ateş ederek ölümüne sebebiyet verdiği ve sonra uzaklaştığı anlatıldı. Mütalaada, sanık Doğan'ın maktulün kendisini aldattığını öne sürmüşse de olayı haksız tahrikin etkisiyle gerçekleştirdiğine dair delil bulunamadığı kaydedildi.
Savcı, sanık Eyüp Doğan hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
"YAVRUMA DAYANAMIYORUM" DİYEREK GÖZYAŞI DÖKTÜ
Duruşma sonrasında Nurgül Altıntaş'ın annesi Emine Akbaş, avukatı ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ile adliye önünde açıklama yaptı. Emine Akbaş, "Kızımı katletti. Ağır cezayla cezalandırılmasını istiyorum, dayanamıyorum artık. Yavruma dayanamıyorum" diyerek gözyaşı döktü.
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