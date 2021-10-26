Nurhak’ta bölge halkının karşı çıktığı ikinci HES’e ‘ÇED olumlu’ kararı verildi

26 Ekim 2021 Salı, 04:00

Kahramanmaraş Nurhak’ta doğayı tahrip edeceği gerekçesi ile bölge halkının karşı çıktığı ikinci hidroelektrik santral (HES) projesi için “ÇED olumlu” kararı verildi. Karara tepki gösteren Nurhak Belediye Başkanı CHP’li İlhami Bozan, “Nurhak’ta zaten HES bulunuyor. Yeni bir HES ilçemizi yok edecektir. Gerekli yasal çalışmaları başlattık” dedi.

Zifana Enerji Üretim AŞ tarafından yapılması planlanan HES projesiyle ilgili bir yıl önce başlatılan ÇED süreci, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca tamamlandı. Göksu Deresi ve yan kollarının üzerinde kurulması planlanan Bulgurdere ve Ayranpınar HES projesi için ÇED olumlu karar: verildiği açıklanırken, yurttaşlar ise HES’in bölgede yapılan tarım ve hayvancılığa zarar vereceği gerekçesiyle projeden vazgeçilmesini istiyor. İlçede bir başka yerde HES bulunduğunu belirten Nurhaklılar, “İkinci HES Göksu’nun ve doğanın ölüm fermanı olur. Göksu’ya ve Nurhak’a dokunulmasın” çağrısında bulundu. ÇED olumlu kararına tepki gösteren Nurhak Belediye Başkanı Bozan “Halk HES istemiyor. Mevcutta bir HES varken bir proje daha yapılmak isteniyor. Tarım alanları olduğu halde neden yokmuş gibi karar veriliyor? Aynı bölgede farklı noktada daha önce yapılmaması yönünde verilen mahkeme kararını neden şirket sahibinin istediği şekilde çıkartıyorlar? Bölgede tarihsel kalıntılar da var. Yeni bir HES ilçemizi yok edecektir” dedi. ÇED olumlu kararına karşı yasal işlem başlattıklarını söyleyen Bozan, “Bu projeyi yaptırmamak için gerekli bütün mücadele yöntemlerini kullanacağız ve asla yaptırmayacağız. Halkın yaşam alanlarını koruyacağız. Bu mücadelemizde herkesin Nurhak’a destek olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.