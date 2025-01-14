Nuriye Parmaksız 11 gündür kayıp: Arama çalışmaları sürüyor
Adıyaman'da 11 gündür kayıp olan Nuriye Parmaksız'ı arama çalışmaları devam ediyor.
Gölbaşı ilçesinde kendisinden 11 gündür haber alınamayan Parmaksız'ın bulunması için AFAD, jandarma ve yurttaşların katılımıyla arama yapılıyor.
En son ilçeye bağlı Ozan köyünde güvenlik kameraları tarafından yolda yürürken kaydedilen Parmaksız'ı arama çalışmaları Göksu Irmağı bölgesinde yoğunlaştırıldı.
Nuriye Parmaksız, 4 Ocak'ta, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evinden ayrılıp bir daha dönmemiş, ekiplerce arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.
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