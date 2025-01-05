Karaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi, Karaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Karaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.01.2025 - 00:49

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Karaman'da saat 00:33'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Buna göre depremin derinliği 5 km olarak kaydedildi.

Kandilli'nin paylaşımı



Etiketler: #KARAMAN #deprem #Boğaziçi Üniversitesi

İlgili Haberler

Karaman'da korkunç kaza! Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: Yolcu öldü, sürücü yaralandı

Karaman'da korkunç kaza! Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: Yolcu öldü, sürücü yaralandı
Karaman'da faciadan dönüldü: Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı!

Karaman'da faciadan dönüldü: Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı!
CHP Tunceli Gençlik Kolları Başkanı'ndan İYİ Partili Ünal Karaman'a 'yasak av' tepkisi

CHP Tunceli Gençlik Kolları Başkanı'ndan İYİ Partili Ünal Karaman'a 'yasak av' tepkisi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler