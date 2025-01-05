Karaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi, Karaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Karaman'da saat 00:33'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Buna göre depremin derinliği 5 km olarak kaydedildi.
Kandilli'nin paylaşımı
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 4, 2025
AMBAR-AYRANCI (KARAMAN) https://t.co/Io9ddGljYN
05.01.2025, 00:33:09 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Etiketler: #KARAMAN #deprem #Boğaziçi Üniversitesi
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