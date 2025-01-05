Karaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 05.01.2025 - 00:49

Güncelleme: 05.01.2025 - 00:49

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Karaman'da saat 00:33'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Buna göre depremin derinliği 5 km olarak kaydedildi.

Kandilli'nin paylaşımı



