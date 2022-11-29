Nurshat'ın ölümünde cinayet bulguları: Tamirhane sahibi tutuklandı
Samsun'da oto tamir dükkanında Nurshat Muhammedova'nın cansız bedeni bulunmuştu. Türkmenistan uyruklu öğrencinin ölümünde cinayet bulgularına rastlandı. Bunun üzerine iş yeri sahibi tutuklandı.
Olay, Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenilen Türkmenistan uyruklu Nurshat Muhammedova (21), oto tamir ve bakım servisinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.
İş yeri sahibinin arkadaşı olduğu ileri sürülen genç kadının ölümü şüpheli bulundu. İş yeri sahibi K.U. polis tarafından gözaltına alındı.
K.U. 'olayın intihar olduğunu' iddia etti. Polisin yaptığı araştırmada şüphelinin genç kadını vurmuş olabileceğine dair delil ve bulgulara ulaştığı öğrenildi.
Adliyeye sevk edilen K.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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