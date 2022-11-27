Cinayeti köpeğe mi yıkıyorlar? Patisi tetiğe dokunmuş!
Samsun'un Alaçam ilçesinde ava giden genç vurularak hayatını kaybetti. İnanılması hayli güç iddiaya göre, köpeğin patisi 'tüfeğin tetiğine' dokundu. Ateş alan silah Özgür Gevrekoğlu'nun ölümüne yol açtı.
Türkiye'nin Konya'daki vahşeti konuştuğu ve sokaktaki hayvanların hedef gösterildiği bu dönemde, hayvanın patisinin tüfeğe dokunmasıyla Özgür Gevrekoğlu'nun yaşamını yitirmesi haberi dikkat çekti.
İHA'nın haberine göre, Samsun'da 'inanılması güç' bir iddiaya göre, arkadaşıyla birlikte Kızlan Yaylası'na ava giden Özgür Gevrekoğlu, (32) köpeğini aracının bagajına koyarken, hayvanın patisi 'tüfeğin tetiğine' dokundu.
Patinin dokunması sonucu tüfek ateş aldı. Ateş alan tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu Gevrekoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından ceset, Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından ceset otopsi için Samsun'a gönderildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hayatını kaybeden Gevrekoğlu'nun 10 gün önce baba olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Gerçekleşmesi hemen hemen imkansız olay Gevrekoğlu'nun cinayete kurban gitmiş olabileceğini düşündürüyor.
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