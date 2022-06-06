Nusret Demiral kimdir? Nusret Demiral neden hayatını kaybetti?

06 Haziran 2022 Pazartesi, 12:25

Eski DGM savcısı Nusret Demiral dün sabah evinde fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Demiral hayatını kaybetti.

NUSRET DEMİRAL KİMDİR?

Nusret Demiral İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Torul, Alapaşa, Bafra, Samsun Savcılıklarında çalıştı. Adalet Bakanlığı Ceza işleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Tetkik Hakimliği ve Ankara Cumhuriyet Başcavcı yardımcılığı yaptı. Demiral'ın üstlendiği en önemli görev ise Mayıs 1984'ten 1995'e kadar yürüttüğü Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı göreviydi.

NUSRET DEMİRAL'IN SAVCILIĞINI YÜRTÜTTÜĞÜ ÖNEMLİ DAVALAR

Türkiye Birleşik Komünist Partisi liderleri Haydar Kutlu ve Nihat Sargın; hayali ithalatçı Kemal Horzum ve DEP’li milletvekillerinin davaları; Doç. Dr. Bahriye Üçok, Prof. Dr. Muammer Aksoy, Uğur Mumcu cinayetleri, ve Sivas Madımak katliamı gibi birçok sansasyonel olayın savcılık görevini yürütmüştü. Madımak katliamının bir tahrik sonucu olduğunu söylemesine o dönem çok tepki gösterilmişti. Nusret Demiral TBMM'de Kürtçe yemin eden DEP'li milletvekilleri içinde idam cezası talep etmişti.

"EZAN TÜRKÇE OKUNSUN"

Nusret Demiral emekli olduktan sonra ise Milliyetçi Hareket Partisi'nden siyasete girdi. 1995 yılındaki genel seçimlerde MHP'den Milletvekili adayı oldu. Seçim sürecinde "Cumhuriyetimizin ilk dönemlerinde olduğu gibi ezan Türkçe okunsun" diyerek bütün dikkatleri üzerine çekmişti. Bu genel seçimlerde MHP baraj altı kaldı. MHP yönetimi baraj altı kalmasında Nusret Demiral'ın bu çıkışının etkili olduğunu düşünerek Nusret Demiral'ı disiplin kuruluna vermişti. Bu süreçten sonra Nusret Demiral aktif siyaseti bırakıp, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalıştı.

NUSRET DEMİRAL NEDEN ÖLDÜ?

Eski DGM savcısı Nusret Demiral bu sabah geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.