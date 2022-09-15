Nutuk’un kopyası ve Atatürk’ün su içtiği tas Efes Selçuk’ta sergileniyor

15 Eylül 2022 Perşembe, 11:23

Efes Selçuk’un kurtuluşunun 100. yılında Selçuk Efes Kent Belleği’nde açılan “100. Yılın Işığında Atatürk’ün Gölgesinde” sergiye ilgi büyük. Uzun yıllar süren çalışmalar sonucu dijital ortama aktarılan Atatürk’ün Efes Selçuk’a gelişlerinde çekilen fotoğraflar ve kentte gerçekleşen milli bayramlar, anma ve kutlamalarda çekilen fotoğraflardan oluşan sergide Atatürk’ün 10. Yıl Nutkunun kopyası da sergileniyor.

ATATÜRK’ÜN SU İÇTİĞİ TAS SERGİDE

“100. Yılın Işığında Atatürk’ün Gölgesinde” adlı serginin en dikkat çekici parçası ise Mustafa Kemal Atatürk’ün su içtiği tas oldu. Efes Selçuk’ta yaşayan Girit göçmeni Fatma Irmak’a ait olan tas, 9 Şubat 1924’te Atatürk’ün Efes Selçuk ziyareti esnasında o sıralarda 5 yaşında olan Fatma Irmak tarafından Atatürk’e su ikram edilirken kullanılmış. Bir asırlık hikâyesi olan bakır tas da artık Selçuk Efes Kent Belleği’ne emanet. Atatürk’ün su içtiği bakır tas, Selçuk Efes Kent Belleği’ne Atakan Çiğdem tarafından bağışlandı.