O anlar kamerada: Baklava hırsızı gözaltına alındı

Antalya’da hırsızlık amacıyla baklavacının camını kıran şahıs, polis ekibi tarafından yakalandı. Hırsızlık şüphelisinin iş yerinin camını kırması, içeri girdikten bir müddet sonra ise polis ekiplerinin şahsı yakalaması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

O anlar kamerada: Baklava hırsızı gözaltına alındı
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İHA
Yayınlanma: 18.09.2024 - 11:33

Olay, dün sabah 07.30 sıralarında Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 625 Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İsminin Ali K. (24) olduğu öğrenilen şahıs, sabah erken saatlerde sokak üzerinde bulunan baklavacının camını kaldırım taşı ile kırarak içeri girdi.

Yoldan geçen ve olaya şahit olan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. O sırada bölgeden geçmekte olan Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı bir ekip, olayı fark ederek işletme önüne geldi. Camın kırıldığını ve içeride bir şahsın bulunduğunu gören polis ekibi şahsı dışarı çıkması yönünde uyardı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Polis ekibini karşısında gören Ali K. kırarak girdiği camdan dışarı çıkarak polis ekibine teslim oldu. Yere diz çöken ve polis ekibi tarafından kelepçelenen Ali K. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. İş yeri sahibinin ise şahıstan şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşanan olay, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde; Ali K.’nin koşarak gelmesi ve elindeki kaldırım taşını iş yerinin camına atması, kırılan camdan içeriye girmesi, olayı gören vatandaşların iş yerinin kontrol etmeleri ve kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekibinin şahsı gözaltına aldığı anlar yer aldı.


Etiketler: #Antalya #baklava

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