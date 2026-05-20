O anlar kamerada... Başkent'te feci olay: Yaya geçidinde 2 kişiye otomobil çarptı

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Altındağ ilçesi Hacettepe Mahallesi Talatpaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 2 kadına otomobil çarptı.

Bu sırada yaya geçidinde bulunan bir diğer kişi ise otomobilin geldiğini son anda fark ederek kazadan kurtuldu.

Kaza, yayalara yol veren başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaya geçidinde bulunan 3 kişiye sağ şeritteki bir otomobilin yol verdiği, o sırada karşıya geçmeye çalışan 2 kişiye sol şeritten gelen başka bir otomobilin çarptığı görülüyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.