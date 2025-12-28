Cumhuriyet Gazetesi Logo
O anlar kamerada... Beyoğlu’nda eğlence mekanında sarkıntılık iddiası: Kafa attı, cam bardakla yaraladı

28.12.2025 10:56:00
DHA
Beyoğlu'nda eğlence mekanına giden Ömer G., Abdullah Kemal D. (30) tarafından kız arkadaşına sarkıntılık ettiği iddiasıyla saldırıya uğradı. Cam bardakla boğazından yaralanan ve kafa atılarak darbedilen Ömer G. hastaneye kaldırıldı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Abdullah Kemal D. tutuklanırken, olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Beyoğlu Kamer Hatun Mahallesi’ndeki 25 Mayıs Çarşamba günü 01.30 sıralarında yaşanan olayın görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde eğlence mekanına giden Ömer G. eğlenmeye başladı. Bir süre sonra mekandaki bir kişi, kendisine cam bardakla saldırdı.

Kavga çıkması üzerine Ömer G., kendisine saldıran kişi tarafından kafa atılarak darbedildi. Bardakla saldırıya uğrayan ve boynundan yaralanan Ömer G. için ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Ömer G.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

"KIZ ARKADAŞIMA SARKINTILIK ETTİ"

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri ise, olayla ilgili güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda saldırganın Abdullah Kemal D. olduğu tespit edildi. Kısa sürede yakalanan şüphelinin polise verdiği ilk ifadede, tanımadığı bir kişinin kız arkadaşına sarkıntılık ettiğini, ardından kendisine saldırdığını ve elindeki bardağın kırılarak elini kestiğini söylediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Abdullah Kemal D., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Abdullah Kemal D., 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

